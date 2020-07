FC Bayern: U2-Sänger Bono schwärmt von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt

Bono hat Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in den höchsten Tönen gelobt © Getty Images

U2-Sänger Bono hat Bayern Münchens langjährigen Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in den höchsten Tönen gelobt - natürlich in den drastischen Worten eines Rockstars. "Ich könnte ganz sicher nicht mehr so über die Stadionbühnen dieser Welt springen, wenn ich den Doc nicht kennengelernt hätte. Ich drücke es ganz einfach aus: Müller-Wohlfahrt hat mir den Arsch gerettet. Buchstäblich", sagte der 60-Jährige zum Abschied des Mediziners beim deutschen Fußball-Rekordmeister.