NFL: Keine Preseason-Spiele vor neuer Saison - Kadergröße sinkt

Nachdem mehrere Stars in der Diskussion um die Sicherheitsmaßnahmen via Soziale Medien geschlossen in die Offensive gegangen waren, geriet die Liga in den vergangenen Tagen unter Druck. So wird es in den ersten zwei Wochen der Trainingscamps tägliche Coronatests bei den Profis geben. Die Kadergröße in der Vorbereitung soll zudem von 90 auf 80 Spieler sinken.