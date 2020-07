FC Bayern: Ron-Thorben Hoffmann bei Erzgebirge Aue im Gespräch

Mit Manuel Neuer als Nummer eins und Neuzugang Alexander Nübel als dessen Herausforderer wird der FC Bayern in die kommende Saison starten. Weiterhin unklar ist, wer die zukünftige Nummer drei der Münchner wird.

Früchtl träumt von Bayern-Durchbruch

Früchtl (Vertrag bis 2022) will sich langfristig beim FC Bayern durchsetzen, plant aber, sich zur kommenden Spielzeit ausleihen zu lassen und national mindestens in der zweiten Bundesliga Spielpraxis zu sammeln. Torwarttrainer Toni Tapalovic gilt übrigens als großer Förderer von Früchtl, weshalb dieser weiterhin von einem Bayern-Durchbruch träumt - spätestens in der Zeit nach Neuer.