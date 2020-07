FC Bayern: Löw sollte Salihamidzic für Leroy Sané dankbar sein

Schon der Kaiser wusste, wie wichtig ein erfolgreicher Bayern-Block für die Nationalmannschaft ist. Sechs Münchner holten unter Franz Beckenbauer in Italien den dritten Stern für Deutschland, 2014 standen in Rio sogar sieben Bayern-Stars im Kader.

Werner entschied sich in der Folge nach seiner vermeintlichen "Absage" an die Bayern also für Chelsea - und wird allem Anschein nach bald Unterstützung von Havertz bekommen. Dass in Antonio Rüdiger ein weiterer deutscher Nationalspieler bereits bei den Blues unter Vertrag steht, geht dabei fast unter.