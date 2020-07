Arjen Robben gibt Comeback gegen Roger Schmidt und PSV Eindhoven

Nachdem Arjen Robben überraschenderweise im letzten Monat sein Comeback beim FC Groningen bekannt gab , erwartet ihn gleich beim ersten Spiel ein alter Bekannter. Ex-Bundesliga-Trainer Roger Schmidt ist mit der PSV Eindhoven zu Gast in Groningen, wie aus dem am Mittwoch bekannt gegebenen Spielplan hervor geht.

Am 12. September startet die Eredivisie in die kommende Saison und direkt einen Tag später gibt Arjen Robben sein Comeback. 2019 gab der Ex-Bayern-Star sein Karriereende in München bekannt und läuft nun nach ein Jahr Pause wieder für seinen ehemaligen Jugend-Klub auf. Vor 20 Jahren lernte der 36-Jährige hier das Kicken.