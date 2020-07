Natalie Portman, Serena Williams wollen FC Hollywood gründen

Den "FC Hollywood" gibt es bald wohl wirklich: Wie die US-Frauenliga NWSL am Dienstag bekannt gab, hat sich ein überaus prominent besetztes Konsortium das Exklusivrecht gesichert, zur Saison 2022 einen Klub in Los Angeles an den Start zu bringen. Die vornehmlich weiblich besetzte Gruppe nennt sich "Angel City", der offizielle Name der Franchise soll bis Jahresende bekannt gegeben werden. Es wäre dann der elfte Klub in der Profiliga.