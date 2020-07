Nordische Kombination: Johannes Rydzek - Bachelor und geplatzte Hochzeit

Johannes Rydzek ist Olympiasieger und mehrmaliger Weltmeister in der Nordischen Kombination © Imago

So kann man die Zeit während der Corona-Zwangspause auch nutzen:

Kombinierer Johannes Rydzek darf sich künftig "Bachelor of Engineering" nennen. Der 29-Jährige hat kürzlich seine Bachelorarbeit an der Uni Kempten im Fach Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau abgeschlossen.#

"Es ging um das Langlaufzentrum im Ried, um eine Handlungsempfehlung für die nachhaltige Nutzung dieser Sportstätte. Es war ein spannendes Thema", sagte Rydzek am Rande einer Trainingseinheit in der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen dem SID.