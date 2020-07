Beachvolleyball: Kira Walkenhorst will zu Olympia 2024 in Paris

2016 gewinnt Kira Walkenhorst Olympia-Gold in Rio. Bei ihrem Comeback hat sie hohe Ziele und will noch einmal bei Olympischen Spielen dabei sein.

"Mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris", sagte die 29-Jährige der Sport Bild: "Ich möchte das machen, was mir im Leben am meisten Spaß macht: Beachvolleyball spielen. Ich greife noch einmal an. Das Feuer brennt in mir."