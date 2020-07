AS Monaco: Niko Kovac mit Kampfansage bei Vorstellung

"Unser Ziel ist es, Monaco wieder an die Spitze der Ligue 1 zu bringen. Wir wollen hier das Maximum dessen erreichen, was möglich ist", sagte der ehemalige Bayern-Trainer am Dienstag bei seiner Vorstellung als neuer Coach des französischen Erstligisten und strahlte sein bekanntes Selbstbewusstsein aus.

Kovac kündigte für dieses Ziel Aktivitäten auf dem Transfermarkt an, den Namen Mario Götze nahm er aber nicht in den Mund. "Ich muss mir erst einen Überblick verschaffen. Bis zum Ende der Transferperiode werden wir aber sicher noch etwas machen. Was genau, werden wir intern besprechen", sagte er.

Kovac war erst am Sonntag verpflichtet worden. Am Montag leitete er sein erstes Training, am Mittwoch steht bei Standard Lüttich schon der erste Test an. "Es ging sehr schnell, das war schon eine Überraschung", sagte er.