FC Liverpool: Jürgen Klopp freut sich auf Pokalübergabe

Nach dem letzten Heimspiel der Saison wird dem FC Liverpool am Mittwoch der Meisterpokal übergeben. Bei Jürgen Klopp ist die Vorfreude riesengroß.

Trainer Jürgen Klopp kann die Übergabe der englischen Meistertrophäe an seinen FC Liverpool kaum erwarten.

"Es ist wie Weihnachten", sagte der 53 Jahre alte Fußballlehrer vor dem Spiel am Mittwoch gegen den FC Chelsea ( Premier League, 37. Spieltag: FC Liverpool - FC Chelsea ab 21.15 Uhr im LIVETICKER ): "Wenn du vorher weißt, dass du ein bestimmtes Geschenk bekommst, bist du trotzdem aufgeregt."

Pokalübergabe auf "The Kop"

Der früherer Dortmund-Trainer hatte die Reds nach 30 Jahren wieder zur Meisterschaft in der Premier League geführt, 2019 triumphierte er mit dem LFC bereits in der Champions League. Nach dem Heimspiel gegen Chelsea wird Liverpool der Pokal auf der berüchtigten Tribüne The Kop überreicht.