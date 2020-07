CoD-League: Dallas Empire gewinnen London Home Series

Dallas rechtzeitig zum Saisonfinale in Top-Form

Paris Legion unterlag zwar bereits im ersten Spiel mit 3-1, legte danach aber gegen die Los Angeles Guerillas und die New York Subliners ein starkes Comeback hin. Im Halbfinale trafen sie auf den Lokalmatador London Royal Ravens. Die Entscheidung fiel erst in Spiel Fünf, Search & Destroy, auf Gun Runner. Am Ende hatte Paris das Glück auf seiner Seite und errang mit 6-5 den fulminanten Sieg.

Ein Finale ohne Mühen

In der ersten Partie im Hardpoint-Modus auf Hackney Yard zeigten sich Anthony "Shotzzy" Cuevas-Castro und Cuyler "Huke" Harland in Best-Form. Mit 250-145 ließen sie keine Zweifel an Dallas‘ Vorhaben aufkommen. Partie Zwei endete auf Gun Runner in Search & Destroy im selben Stil mit 6-1 für Dallas. In Partie Drei, Domination auf Gun Runner, kam für Paris nochmal Hoffnung auf.