FC Bayern München testet gegen Olympique Marseille vor Chelsea-Rückspiel

Der FC Bayern München wird seine Form vor dem Rückspiel gegen den FC Chelsea in der Königsklasse testen. Ein französischer Top-Klub gastiert in München.

Das Spiel gegen den französischen Topklub findet am 31. Juli um 16 Uhr am FC Bayern Campus statt. Es ist ein Gradmesser vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea, das am 8. August in München steigt.