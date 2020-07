Dynamo Dresden: Chris Löwe lobt Forderung einer Aufstockung der 2. Liga

Dynamo Dresden will den verpassten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga offenbar immer noch nicht akzeptieren.

"Ich finde es okay, dass der Verein probiert alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es gibt, das würde jeder Verein so machen", sagt Dynamo-Profi Chris Löwe im Gespräch mit SPORT1 . "Was unterm Strich bleibt, ist, dass wir benachteiligt wurden. Ob wir es geschafft hätten, wenn das Programm dasselbe gewesen wäre wie bei den anderen Klubs, das kann dir keiner sagen. Aber der Fakt, dass wir benachteiligt wurden, steht weiterhin."

Dresden-Profi Löwe ist skeptisch

Der Abwehrspieler sieht noch ein ganz anderes Problem. "Das sind alles weitreichende Dinge. Man hat jetzt 17 Spieler verabschiedet, von denen hätten wohl 15 einen Vertrag für die 2. Liga gehabt. Was passiert mit denen? Da wird es den einen oder anderen geben, der nicht so schnell einen neuen Verein findet, den Dynamo aber auch gerne behalten würde."

Gravierender Wettbewerbsnachteil?

"Solidarische Botschaft"

Löwe bleibt bei Dynamo

Der Sachse erklärt seinen Entschluss bei SPORT1 . "Diese Corona-Zeit, so bescheiden sie für alle ist, hat in mir irgendwie ein Feuer entfacht, von dem ich gedacht habe, dass es das gar nicht mehr gibt."

Treffen mit Sportchef Becker

Löwe stellt sich beim Gedanken an die alte Saison die Mentalitätsfrage. "In der 3. Liga geht sehr viel über Mentalität. Und jetzt wird Wert darauf gelegt, dass da eine Mannschaft beisammen ist, die in jedem Spiel alles raushauen will. In der abgelaufenen Runde waren einige Spieler dabei, bei denen das nicht jede Woche der Fall war. Wenn sich jeder den Arsch aufreißt, ist es egal, wenn auch mal ein Ball verspringt."