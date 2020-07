BVB: Ex-Talent Salvatore Gambino arbeitet jetzt im Autohaus

Salvatore Gambino (l.,mit David Odonkor) lief in seiner Karriere 45 Mal in der Bundesliga für den BVB auf © Getty Images

C. Arndt

Seine ersten beiden Torschüsse in der Bundesliga landeten direkt im Netz, er galt als Ausnahmetalent beim BVB.

Inzwischen ist Gambino 36 Jahre alt - und verdient sein Geld seit etwa einem Jahr in einem Autohaus. "Ich arbeite gerne mit Kunden, mir macht der Job sehr viel Spaß", berichtet der ehemalige Offensvispieler dem Westfälischen Anzeiger .

Gambino startet beim BVB durch

Das Autohaus Stahl in der Wallfahrtsstadt Werl im Kreis Soest ist nun sein Arbeitgeber, an den alten denkt er aber noch gerne zurück.

"Es ist immer noch sehr schön, wenn ich an die Zeit beim BVB zurückdenke", erzählt Gambino, der 45 Mal in der Bundesliga für den BVB auflief und noch immer von einigen Kunden erkannt wird.

"Matthias Sammer war für mich der beste Trainer, den ich in meiner Karriere hatte", sagt Gambino, der 2006 beinahe bei Jürgen Klopp gelandet wäre.

Verletzungen verhindern Durchbruch

Doch der Durchbruch will auch in der Domstadt nicht gelingen. "Wenn ich gerade wieder auf dem Platz stand, warf mich eine neue Verletzung zurück", beschreibt der Ex-Profi, der unter anderem mit Kreuzbandrissen und einem Knorpelschaden zu kämpfen hatte, seine Misere.

Schon mit 26 droht ihm das Karriereende. 2010 landet er in Italien, ehe seine Frau schwanger wird und er 2015 nach Deutschland zurückkehrt.

"Ich kenne so viele Fußballer, die den Sprung ins normale Leben nicht geschafft haben und pleite sind oder an der Flasche hängen. Das sind mehr, als man denkt. Leider", sagte er 2017 in einem Interview.