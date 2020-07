easycredit BBL: Maodo Lo vor Wechsel vom FC Bayern zu ALBA Berlin

Wie Sportando berichtet, wird Maodo Lo die Münchner verlassen. Demnach schließt sich der deutsche Nationalspieler Meister ALBA Berlin an. Die Einigung soll sogar in Kürze vermeldet werden.

Der FC Bayern wollte sich auf SPORT1 -Nachfrage nicht zum Gerücht äußern. Eurohoops hatte bereits vergangene Woche von ALBAs Interesse am 27-Jährigen berichtet.

Der Spielmacher war in der Euroleague mit durchschnittlich 8,96 Punkten Bayerns drittbester Scorer und zudem bester Assistgeber. Auch in der easycredit Basketball-Bundesliga gehörte Lo mit 7,8 Punkten und 3,0 Assists in der Hauptrunde zu den Leistungsträgern des entthronten Champions. Beim Finalturnier kam er sogar auf 8,8 Zähler und 4,7 Vorlagen pro Partie.