WWE RAW: Seth Rollins attackiert nach Rey Mysterio Aleister Black

Nach der Ekel-Attacke auf Rey Mysterio , bei dem dieser ein (unechtes) Auge "verlor", musste sich Gegner Seth Rollins noch geschockt von seinen eigenen Taten übergeben - einen Tag nach "The Horror Show at Extreme Rules" war der Schock dann schon verdaut.

Seth Rollins geht auf Aleister Black los

- Dafür kehrten die RAW Tag Team Champions The Street Profis nach kurzer Pause zurück und gingen auf Andrade und Angel Garza los. Auch das anschließende Match ging an die Champions.

WWE-Boss Stephanie McMahon schaltete sich ein und erklärte, dass derzeit niemand den RAW-Frauengürtel halten würde und es in der kommenden Woche ein Match zwischen Asuka und Banks um den Titel geben würde. Dieses würde Banks auch verlieren, falls sich Bayley in das Match einmischt.

- Dolph Ziggler bat bei WWE Champion Drew McIntyre um ein Rematch, dieser nahm an. Diesmal darf jedoch McIntyre die Matchart wählen und kündigte an, diese auch wie Ziggler bei Extreme Rules erst unmittelbar vor dem Ring-Gong zu verraten.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Seth Rollins besiegt Aleister Black

Mustafa Ali, Cedric Alexander und Ricochet besiegen MVP, Bobby Lashley und Shelton Benjamin

Ruby Riott besiegt Peyton Royce

Non-Title Match: The Street Profits (c) besiegen Andrade und Angel Garza

Non-Title Match: Kairi Sane besiegt Bayley (c)

Unsanctioned Match: Randy Orton besiegt The Big Show