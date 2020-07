2. Liga: Dynamo Dresden fordert Aufstockung - DFL-Gespräche nach Gutachten?

Dynamo Dresden findet sich mit dem Abstieg nicht ab und will bei der DFL eine Team-Aufstockung in der 2. Bundesliga erwirken - mit geringen Erfolgsaussichten.

Dynamo lässt Gutachten erstellen

Becker spricht von Solidarität, Löwe wütet

Becker hatte via Sport Bild unlängst erklärt, eine Aussetzung des Abstiegs wäre nicht nur die gerechteste Lösung, sondern als "solidarische Botschaft" auch ein "großer Imagegewinn" für die DFL. "Das würde zeigen, dass sich alle Vereine zu Recht für eine Saison-Fortsetzung ohne egoistische Überlegungen ausgesprochen haben", so der Sportchef.

"Wir sind die, die den verf*** Preis bezahlen für den ganzen Scheiß", wütete Dynamos Verteidiger nach der 0:2-Niederlage in Kiel. Löwe legte nach, dass die Dresdner "das einzige Team in Deutschland und wahrscheinlich auch Europa waren, das vor ihrem Neustart in Heim-Quarantäne war - also nicht in der Lage waren zu laufen, nur Fahrrad gefahren sind und dadurch die körperlichen Voraussetzungen auch noch mal ganz andere waren".