Darts, World Matchplay: Achtelfinale mit Clemens Live im TV, Stream

Nach dem sensationellen 10:8-Sieg gegen Ex-Weltmeister und Titelverteidiger Rob Cross visiert der Deutsche den Einzug in das Viertelfinale an. Einfach wird dies aber keineswegs. Sein Gegner zeigte in seiner ersten Partie gegen Jermaine Wattimena eine souveräne Vorstellung und siegte mit 10:4. Die Partie von Clemens gegen den Polen bildet den Abschluss des vierten Wettkampftages.

Van Gerwen tritt gegen Whitlock an

So fordert unter anderem Gary Anderson James Wade heraus. Auch Michael "Bully Boy" Smith tritt wieder an das Oche. Er tritt gegen "The Gentle" Mensur Suljovic an.