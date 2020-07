Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich über Laura Ludwig & comdirect beach tour

Großer Respekt vor Laura Ludwig

"Ich denke, man hat Respekt vor der Spielerin. Gerade bei Laura, da gibt es viele Sachen, die wir anschauen und sagen, dass wir das technisch auch so machen wollen. Aber auf dem Feld ist das dann einfach der Gegner und da will man gewinnen. Auf dem Feld ist das dann einfach Krieg", erklärte Vergé-Dépré im neuen SPORT1 -Podcast "Shorts - Strandpunkte mit Julius Brink" . ( Olympiasieger Julius Brink verstärkt SPORT1-Team )

Grund zur Klage gab es für die beiden Sportlerinnen aber nicht. Die Freude über die Teilnahme an der comdirect beach tour war bei beiden enorm groß. "Wir sind mega dankbar, dass wir hier hinkommen durften und spielen durften. Weil es nicht selbstverständlich in dieser Zeit ist. In der Schweiz hatten wir noch keine Turniere. Es hat so viel Spaß gemacht auf dem Court zu stehen und einfach zu spielen", freute sich die 28-Jährige.