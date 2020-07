NFL: New York Giants und New York Jets bei Heimspielen ohne Zuschauer

Entscheidung in der NFL. Die New York Giants und New York Jets spielen in der kommenden NFL-Saison ohne Zuschauer. Grund ist eine Entscheidung des Gouverneurs.

Den beiden NFL-Klubs New York Jets und New York Giants droht zumindest bei Heimspielen eine Geistersaison. Wie die Franchises am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, werden beide Klubs in der ab September angesetzten Spielzeit zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen.