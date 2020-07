NFL: Wide Receiver Antonio Brown verkündet Karriereende - für wie lange?

Der Wide Receiver beendet seine Karriere in der NFL, das gab der 32-Jährige am Montag auf Twitter bekannt. "Ist es an der Zeit zu gehen? Ich habe bis zu diesem Punkt alles für dieses Spiel getan. Das Risiko ist größer als die Belohnung", schrieb der Sportler.

"Vielen Dank an alle, die an dieser Reise teilgenommen haben. Das Leben geht weiter 84. Ich kam, ich sah, ich eroberte. Mission erfüllt. Ruft Gott an", so Brown weiter.