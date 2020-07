BVB: Die mögliche Aufstellung mit Jude Bellingham und Meunier

Der Haken ist dran. Mit Jude Bellingham präsentierte Borussia Dortmund am Montag den nach Thomas Meunier zweiten und allem Anschein nach auch letzten Zugang dieses Transfersommers .

"Wir planen keine Neuzugänge mehr. Jeder Trainer auf diesem Planeten hat irgendwann realisiert, dass wir in Corona-Zeiten leben", hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schon vor der Verpflichtung des jungen Briten weitere Ambitionen für wirklichkeitsfern erklärt.

"Sollte Jadon gehen, würden wir im Offensivbereich noch einmal tätig werden", hatte Sportdirektor Michael Zorc dem kicker für diesen Fall erklärt. Und so lassen sich nun bereits feinste Personalpuzzle legen, wie Lucien Favre seine Mannschaft in der kommenden Spielzeit auf den Platz schickt.

Letztere Zahl wird sich voraussichtlich noch um Leonardo Balerdi verringern. Das argentinische Innenverteidigertalent steht vor einer Leihe zu Olympique Marseille. Das hat zur Folge, dass die Abwehr der einzige Mannschaftsteil ist, in dem nicht jede Position einen Eins-zu-Eins-Backup besitzt. Optionen hat der Trainer aber auch hier genügend. SPORT1 blickt auf Favres Möglichkeiten 2020/2021:

Torhüter: Bürki unangefochten

Abwehr: Akanji als flexibler Vertreter

Favre ist in der vergangenen Saison mit der Dreierkette zumeist sehr gut gefahren. Deren zentraler Mann, Mats Hummels, wird nach wie vor gesetzt sein. Fällt er aus, würde Emre Can zum Abwehrchef umfunktioniert.

Diese Mannschaft - mit dem jeweils ersten Backup - könnte für den BVB in die neue Saison starten

Mittelfeld zentral: Bellingham erschwert Dahoud das Leben

Hier herrscht nicht zuletzt dank Bellingham ein Hauen und Stechen um die Plätze. Der 17-Jährige sei "auf Anhieb eine Verstärkung für unseren Profi-Kader", kündigte Zorc an, und wird entsprechend auf seine Einsätze kommen. Emre Can und Axel Witsel gehen allerdings erst einmal als eingespieltes Duo im zentralen Mittelfeld in die Saison.