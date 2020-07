MLS: Inter Miami von David Beckham scheitert bei Turnier nach Coronapause

"Kick it like...": Wie gut war eigentlich David Beckham?

Bittere Niederlage für David Beckham. Sein Klub Inter Miami scheitert beim Restart-Turnier der MLS nach der Coronapause vorzeitig an New York City FC.

Für David Beckhams Klub Inter Miami ist das Restart-Turnier der MLS in Orlando/Florida vorzeitig beendet.

Das für 2020 neu in die Liga aufgenommene Team verlor in der Gruppe A im Duell der zuvor punktlosen Klubs gegen New York City FC 0:1 (0:0) und schied mit drei Niederlagen aus drei Spielen als Gruppenletzter aus. Das Spiel fand um 9.00 Uhr Ortszeit statt.