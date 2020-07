FC Bayern: Darum ging es beim Alaba-Treffen

Bayern-Abschied? So ist der Stand bei Alaba und Thiago

Zuletzt kam das Management von David Alaba in München mit den Bayern-Bossen zusammen. SPORT1 weiß, worum es im Poker um den Österreicher wirklich geht.

Vor wenigen Wochen trafen sich Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der im Juli zum Sportvorstand aufgestiegene Hasan Salihamidzic, sowie George Alaba, Vater von Bayern-Star David, und Spieler-Agent Pini Zahavi in einem bei den Bayern-Bossen beliebten Münchner Restaurant.

SPORT1 erfuhr: In den Gesprächen, die offen und harmonisch verlaufen sein sollen, wurde Alaba mit den Top-Innenverteidigern Europas verglichen.

Zahavi führte den Bayern-Verantwortlichen vor Augen, welche Transfererlöse beispielsweise Harry Maguire (Manchester United/87 Millionen Euro laut transfermarkt.de ), Virgil van Dijk (FC Liverpool/85) und Aymeric Laporte (Manchester City/65) bei ihren Wechseln erlöst haben und was sie bei ihren neuen Verein verdienen. Zudem soll Zahavi klargestellt haben, dass Alaba und Sergio Ramos (Real Madrid) für ihn die derzeit besten Innenverteidiger der Welt seien.

Alabas Gehalt ist der Knackpunkt

Alaba will beim FC Bayern in die Riege der absoluten Top-Verdiener aufsteigen und nach Bild-Infos mehr als 20 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen. Sphären, in denen sich Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller bewegen sollen.