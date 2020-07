Formel 1: Verstappen-Auto rechtzeitig repariert - Hamilton merkte es nicht

Hamilton mit Start-Ziel-Sieg in Ungarn

Die Mechaniker von Red Bull vollbringen vor dem Ungarn-GP am Auto von Max Verstappen ein Wunder. Weltmeister Lewis Hamilton bekommt dies aber gar nicht mit.

Polesetter und Sieger Lewis Hamilton hat bis zur zwölften Rennrunde überhaupt nicht mitbekommen, dass Konkurrent Max Verstappen überhaupt am Rennen teilnimmt. Das geht aus dem im Nachhinein veröffentlichten Boxenfunk hervor.

Hamilton bekam Ansagen nicht mit

Bei der Ansage "Gap to Vertappen 9,6" fiel der Brite seinem Ingenieur ins Wort und sagte überrascht: "Ich dachte, ihr habt gesagt, Verstappen ist ausgeschieden?"

Offensichtlich war der sechsmalige Champion derart mit seinem eigenen Rennen beschäftigt, dass er alles bis dahin gesagte nicht realisiert hat. Der Kommandostand sorgte bei Hamilton jedoch schnell für Aufklärung. "Sie haben es geschafft, das Auto in der Startaufstellung zu reparieren", so die Worte des Ingenieurs.

Dabei war der Niederländer bereits zuvor Thema in der Mercedes-Kommunikation. "Verstappen war gerade an der Box. Er hat auf Trockenreifen gewechselt", funkte Bonnington in der fünften Runde. Angekommen ist diese Information bei Hamilton aber augenscheinlich nicht.