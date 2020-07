G2 Esports gewinnt auch das WePlay! Invitational

In der noch jungen Valorant-Szene sieht G2 Esports wie das derzeit beste Team der Welt aus. Nach fünftägigem Wettkampf beim WePlay! Invitationa! holte sich das in Berlin ansässige Team den verdienten Sieg. Im Finale schlugen sie fish123 mit 2-0 und gewannen 25.000 US-Dollar.

G2 Esports dominiert

Durch ihren Sieg beim Vitality European Open am 12. Juli wurde G2 Esports schon vor Beginn des WePlay! Invitational als Favorit gehandelt. Mit einem deutlichen 3-0 und einer +19-Rundendifferenz landeten sie in der Gruppenphase auf dem ersten Platz und bestätigten damit ihre Favoritenstellung. Nachdem sie nolpenki, PartyParrots und Ninjas in Pyjamas souverän schlugen, setzten sie ihre dominanten Leistungen in den Playoffs fort.