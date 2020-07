FaZe-Clan-Vorstand gründet neue eSports-Organisation XSET

XSET – Vielfältigkeit und Gleichberechtigung

Die drei Partner Greg Selkoe, Clinton Sparks und Wil Eddins wollen mit ihrem Unternehmen XSET neue Wege im Gaming und eSport einschlagen. XSET soll auf den Prinzipien "Gleichberechtigung & Vielfältigkeit" aufgebaut werden – laut Selkoe genau das, was die aktuelle eSport-Industrie nicht repräsentiere. In XSET sollen Personen jeder Hautfarbe und jedes Geschlechts die gleichen Chancen bekommen. "Wir haben die Verantwortung etwas zu verändern. Unsere Mission ist die Inklusivität von Kindern und Jugendlichen, die gemobbt, schikaniert oder sonst wie an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden", so Selkoe.