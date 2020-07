FC Bayern: Lars Lukas Mai vor Leihe zu Darmstadt 98

Der FC Bayern verleiht ein Abwehrtalent nach SPORT1-Informationen in die Zweite Liga. Auch eine Kaufoption steht im Raum.

Beim FC Bayern hat Mai noch einen Vertrag bis 2022, seine Aussichten auf den Durchbruch beim deutschen Rekordmeister sind allerdings gering. Mai will nun Spielpraxis in der zweiten Bundesliga sammeln. In der Saison 2019/20 kam der gebürtige Dresdner für Drittligameister Bayern II auf 26 Pflichtspieleinsätze, erzielte dabei ein Tor und lieferte einen Assist.