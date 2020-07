Ballon d'Or von France Football wird 2020 nicht verliehen

Die jährlich von France Football verliehene prestigeträchtige Individualtrophäe für den besten Fußballer des Jahres fällt in diesem Jahr wegen der Coronapandemie aus.

"Außergewöhnliche Umstände, außergewöhnliche Bestimmungen", teilte das Magazin mit. "Mangels hinreichend fairer Bedingungen" habe sich France Football dagegen entschieden. Tatsächlich wäre die Beurteilung aufgrund der verschiedenen Szenarien in den Ligen - während die französische Ligue 1 mit Kylian Mbappé oder Neymar abgebrochen wurde, ging die Bundesliga bekanntermaßen zu Ende - verzerrt gewesen.

"Die Kandidaten sitzen nicht im selben Boot, einige Spieler hatten eine verkürzte Saison. Wie können wir also eine faire Bewertung anstellen?", heißt in der Mitteilung.

Weltfußballer-Wahl noch möglich

Das heißt allerdings nicht, dass 2020 kein Weltfußballer gekürt wird. Denn die Wahl wird vom Fußball-Weltverband FIFA organisiert und heißt "The Best FIFA Men's Player".

Pérez sprach sich für Benzema aus

Noch am Sonntag hatte Real Madrids Präsident Florentino Pérez nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft die besondere Auszeichnung für seinen Top-Torjäger Karim Benzema gefordert.

Der Franzose hatte den Titel-Triumph mit seinen Ligatoren 20 und 21 gegen Villarreal perfekt gemacht - und bekam ein dickes Lob von seinem Chef. "Benzema sollte den Ballon d'Or bekommen", sagte der 73-Jährige. "Ich habe keinen Spieler gesehen, der ein so gutes Jahr wie er hatte."

Wenn man auf die nackten Zahlen blickt, stimmt das allerdings nicht: Robert Lewandowsi hat beim FC Bayern in der Bundesliga schließlich 34 Tore geschossen. Insgesamt bringt es der Pole auf 57 Scorerpunkte in 43 Pflichtspielen, darunter 51 Tore. Zum Vergleich: Benzema liegt bei wettbewerbsübergreifend 37 Torbeteiligungen in der laufenden Saison (46 Spiele).