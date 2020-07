BBL: EWE Baskets Oldenburg verpflichtet Center Martin Breunig

Am Samstag startet der große Showdown um die Deutsche Meisterschaft in der easycredit BBL. Mit dabei ist auch Rickey Paulding von den EWE Baskets Oldenburg, der als einziger noch aktiver BBL-Spieler zu den All-Time-Topscorern gehört. SPORT1 zeigt die Top 10 © SPORT1-Montage: Veith Nurtsch/GettyImages/imago/iStock

Rang 10 – CALVIN OLDHAM (5568 Punkte): Der US-Amerikaner spielte zwischen 1983 und 1995 in der BBL, die längste Zeit davon in Bayreuth. Auch als Trainer war er lange Zeit in Deutschland aktiv, unter anderem als Assistenzcoach bei ALBA Berlin. Seit 2016 trainiert er in Japan © Imago

Rang 9 – DERRICK TAYLOR (5906): Auch die Nummer neun der besten Topscorer aller Zeiten kommt aus den Staaten. Taylor spielte mit Unterbrechungen in Deutschland, unter anderem in Frankfurt, Bamberg und Bayreuth. Zuletzt trainierte er den BBC Coburg © Getty Images

Rang 8 – HENNING HARNISCH (6152): Der Vizepräsident von ALBA Berlin spielte die längste Zeit seiner aktiven Karriere bei Bayer Leverkusen. Mit dem Nationalteam gewann er die Europameisterschaft. Durch seine spektakuläre Spielweise wurde der Dunk in der BBL populär © Getty Images

Anzeige

Rang 7 – DERRICK ALLEN (6173): In insgesamt 477 BBL-Spielen erzielte der US-Amerikaner die siebtmeisten Punkte eines Spielers aller Zeiten. Seit 2019 fungiert Allen als Assistenzcoach bei Überraschungsteam RASTA Vechta © Getty Images

Rang 6 – JULIUS JENKINS (6176): Der in Florida geborene Guard war bis zuletzt neben Rickey Paulding der einzige noch aktive Profi in der besten Zehn der Topscorer. Mit Bamberg gewann der Finals-MVP von 2008 zweimal die Meisterschaft. Von 2016 bis 2019 war er in Jena aktiv © Getty Images

Rang 5 – CARL BROWN (6317): Mit seiner Körpergröße von "nur" 1,77 m performte er in zehn seiner insgesamt 14 BBL-Jahre in Trier. Nach seiner aktiven Zeit in Deutschlands bester Basketball-Liga war er noch ein weiteres Jahr in der Regionalliga in Trier aktiv © Getty Images

Rang 4 – MICHAEL KOCH (6404): Seit 2018 ist der Europameister von 1993 in Limassol als Trainer aktiv. Als Spieler wirbelte er unter anderem für Gießen und Leverkusen. Während seiner Zeit in Bayreuth kandidierte er für den Stadtrat – und scheiterte © Imago

Anzeige

Rang 3 – JARVIS WALKER (6582): In der Spielzeit 1992/93 durfte sich der US-Amerikaner bester Werfer der Saison nennen. Während seiner gesamten Karriere spielte er für nur ein Team – ratiopharm Ulm. Inzwischen lebt er wieder in den USA und arbeitet in einer Chemiefabrik © Imago

Rang 2 – RICKEY PAULDING (6874): Für ihn gibt es nur Oldenburg. Seit 2007 zaubert Paulding bei den Baskets und hat sich zum zweitbesten Scorer der BBL-Historie hochgearbeitet. Um auf Rang eins zu springen, müsste der inzwischen 37-Jährige wohl noch mindestens sechs Jahre spielen. Nächstes Ziel ist aber wohl erst einmal der Titel in der BBL © Getty Images