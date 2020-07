Ligue 1: Niko Kovac steht vor schwerer Aufgabe bei AS Monaco

Niko Kovac steht vor einer schweren Aufgabe bei AS Monaco © Imago

Der neue Arbeitgeber von Niko Kovac ist nicht gerade für langjährige Trainerbeziehungen bekannt. Seit 2018 trainierten fünf verschiedene Trainer in Monaco.

Für Niko Kovac begann die neue Aufgabe auf dem Schleudersitz bei AS Monaco beinahe paradiesisch.

Bei strahlend blauem Himmel und mit dem Mittelmeer in Sichtweite leitete der Ex-Coach von Bayern München am Montag im Trainingszentrum La Turbie seine erste Einheit, nicht einmal 24 Stunden nach der Unterschrift im Fürstentum.

Ohne Fans zwar und ohne Journalisten, dafür aber mit einer ebenso reizvollen wie riskanten Aufgabe vor der Brust. "Das hier ist ein großes Projekt, eine große Herausforderung. Aber wir mögen das", sagte Kovac, der die Monegassen gemeinsam mit seinem Bruder Robert wieder in die Spur bringen soll.

2017 war der Klub noch inmitten der PSG-Hegemonie Meister geworden, hinkt seither den eigenen Ansprüchen aber weit hinterher. In der gerade abgebrochenen Saison reichte es nur zu Rang neun. Kovac soll das nun ändern.

"Für mich ist das die richtige Aufgabe, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das ist mein viertes Land, ich genieße Monaco schon jetzt. Es sieht ein bisschen aus wie Kroatien", sagte Kovac nach einer Fahrt vom Flughafen Nizza in den mondänen Stadtstaat.

Monaco als "harter Brocken"

Mit einem roten Kugelschreiber unterschrieb er dort für drei Jahre und kündigte gleich an, möglichst schnell das Englische ablegen zu wollen. "Wir können gerne Französisch sprechen, ich muss das lernen", sagte der 48-Jährige. Wesentlich schwerer als die Sprache dürfte indes die Aufgabe werden.

Der vom russischen Milliardär Dmitri Rybolowlew geführte Klub ist für seine Ungeduld bekannt, Kovac ist bereits der fünfte Trainer seit Ende 2018, darunter Thierry Henry. Erst am Samstag musste Spaniens ehemaliger Nationalcoach Robert Moreno nach sechs Monaten gehen, tags zuvor hatte er das Team noch im Test gegen Cercle Brügge betreut.

Am Mittwoch gegen Standard Lüttich wird schon Kovac das Zepter schwingen, knapp neun Monate nach der Entlassung in München. Die französische Saison beginnt am 22. August.