Leichtathletik, Speerwerfen: Uwe Hohn schafft 1984 in Berlin 104,80 Meter

20. Juli 1984, Ludwig-Jahn-Sportpark in Ost-Berlin. Uwe Hohn, 22 Jahre jung, 1,98 m groß und rund 115 Kilo schwer, tippelt kurz von einem Bein auf das andere, nimmt 18 Schritte Anlauf, stemmt sich ab und schleudert seinen Speer mit brachialer Kraft in die Luft.

Die 800 Gramm schwere Metallstange fliegt und fliegt - erst nach 104,80 Metern bohrt sich der Speer in den Rasen.

Die Leichtathletik-Welt ist geschockt, fast wäre der Speer auf der Tartanbahn gelandet. Den Hochspringern, die sich in der Nähe auf ihren Wettkampf vorbereiten, steht der Schreck ins Gesicht geschrieben. Doch Hohn nimmt seinen Fabelweltrekord damals ganz gelassen.

"Ist schon eine schöne Weite. Zuerst frontal gegen den Wind, das gab ihm Höhe, und dann hat er sich hinten schön lang gemacht", sagte der Athlet vom ASK Vorwärts Potsdam, nachdem er kurz in die Hände geklatscht und seine Arme in den Himmel gestreckt hatte.