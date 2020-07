BVB: Borussia Dortmund verpflichtet Jude Bellingham

Transfer fast fix: Bellingham in Dortmund gelandet

Der BVB verkündete den Transfer am Montagvormittag und erklärte, der Engländer habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Nach SPORT1 -Informationen beträgt die Laufzeit fünf Jahre.

23 Mio. Euro zahlen die Dortmunder nach SPORT1-Informationen an Birmingham, sicherten dem England-Klub bei einem späteren Weiterverkauf allerdings große Transfer-Anteile zu – nur so war ein Transfer überhaupt möglich. Er ist damit der teuerste Minderjährige, der jemals in die Bundesliga wechselt.