Golf: Jon Rahm neue Nummer eins in Golf-Weltrangliste

Jon Rahm führt nun die Golf-Weltrangliste an © Getty Images

Der Spanier Jon Rahm verdrängt mit einem Sieg in Dublin Rory McIlroy von der Spitze der Weltrangliste. Tiger Woods meldet sich mit einem 40. Platz zurück.

Der Spanier Jon Rahm hat das Memorial Tournament in Dublin/Ohio gewonnen und Rory McIlroy von der Spitze der Golf-Weltrangliste verdrängt.

Trotz widriger Bedingungen mit Sturm und Regen kann der 25-Jährige mit einer 75er-Runde und drei Schlägen Vorsprung auf den US-Amerikaner Ryan Palmer den Sieg nach einem starken Schlag aus dem tiefen Grass am 16. Loch eintüten. "Dass der Ball rein ist, das war unglaublich. Das war genau das, was ich gebraucht habe", sagte Rahm nach dem entscheidenden Schlag.

Für Rahm ist es der erste Sieg bei dem hoch dotierten PGA-Event in Dublin. Er darf sich neben den 9,3 Millionen Dollar Preisgeld über Rang eins in der Weltrangliste freuen: "Das werde ich in ein paar Tagen realisieren", sagte der Spanier nach dem Event.