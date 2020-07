Serie A: AS Rom spielt gegen Inter Mailand unentschieden

In der italienischen Serie A trennen sich AS Rom und Inter Mailand unentschieden. Damit schwinden bei den Mailändern die letzten Titelhoffnungen.

Inter Mailand hat in der italienischen Serie A dank eines späten Elfmetertors von Romelu Lukaku einen Punkt gerettet und damit den zweiten Tabellenplatz behauptet. Am 34. Spieltag kamen die Lombarden bei AS Rom zu einem 2:2 (1:1), der Rückstand zu Spitzenreiter Juventus Turin beträgt nun allerdings fünf Punkte. Der Meister kann am Montag (21.45 Uhr) mit einem Sieg gegen Lazio Rom auf acht Zähler davonziehen.