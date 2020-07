Houston Rockets: Mike D'Antoni äußert sich zu Russell Westbrook

D'Antoni ist optismistisch

"Unsere medizinische Abteilung entscheidet, wann Russell bereit ist, 20 Minuten, 30 Minuten oder was auch immer zu spielen", sagte D'Antoni - und fügte hoffnungsvoll hinzu: "Wie ich höre, ist er in ziemlich guter Verfassung. Hoffentlich verläuft alles reibungslos."

Wie wichtig Westbrook für die Rockets ist, stellte er in dieser Saison unter Beweis. In seiner ersten Spielzeit in Texas legte er in 53 Spielen im Schnitt starke 27,5 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists auf. Mit 47,4 Prozent hat er die beste Wurfquote seiner Karriere.

Restart Ende Juli

Seit dem 7. Juli haben sich die 22 Teams in die Isolation in drei Quarantäne-Hotels in Orlando begeben. Auf dem Disney-Gelände im aktuellen Corona-Hotspot Florida wollen die Klubs in einem Finalturnier die wegen der Pandemie unterbrochene Saison retten. Die Spielzeit mit acht regulären Partien pro Team und anschließenden Playoffs soll am 30. Juli wieder beginnen und dürfte bis in den Oktober andauern.