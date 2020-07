Süper Lig: Istanbul Basaksehir ist erstmals türkischer Meister Erdogan

In der Türkei krönt sich Istanbul Basaksehir zum Meister. Auch ein Stromausfall kann den Klub auf dem Weg zum ersten Süper-Lig-Titel nicht aufhalten.

Für den Klub aus Istanbul ist es die erste Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Mahmut Tekdemir erzielte in der 19. Minute das Tor zum Titel, Basaksehirs bosnischer Mittelfeldspieler Edin Visca verschoss in der 36. Minute einen Elfmeter.