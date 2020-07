Ollelito gewinnt die FIFA 20 Summer Cup Series Europe

Ollelito siegt beim FIFA Summer Cup © EA Sports / Ninjas in Pyjamas / SPORT1

An einem nervenaufreibenden Finalwochenende mussten die deutschen Vertreter beim FIFA Summer Cup früh die Segel streichen. Am Ende triumphierte ein Schwede.

Nach der vor zwei Wochen gespielten Vorrunde mit 24 Teilnehmern waren noch zwölf für das große Wochenende in der FIFA 20 Summer Cup Series Europe qualifiziert. Darunter drei Deutsche.

Frühes Aus für Schwarz Rot Gold

Bereits in der ersten Runde musste Umut "Umut" Gültekin vom HSV den Gang ins Lower Bracket antreten. Nach der Niederlage gegen den Schweden OliBoli bekam er am Wochenende gegen den Amerikaner Gorilla eine zweite Chance und unterlag deutlich mit 2:7.

Finale auf Messers Schneide

In der ersten Halbzeit stand es binnen weniger Minuten 3:0 für den Schweden, die Messe schien bereits gelesen. Im zweiten Durchgang der ersten Partie kam Tom aber zurück und übernahm komplett die Kontrolle. Am Ende hieß es nur noch 3:2 für den Favoriten der Ninjas in Pyjamas. Das Rückspiel startete ähnlich wie die zweite Hälfte der ersten Partie.