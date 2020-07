La Liga: Unai Emery wird Trainer beim FC Villarreal

Die Saison in La Liga beendete der FC Villarreal auf einem starken fünften Platz. Doch der Klub ersetzt offenbar Trainer Calleja mit einem Ex-Arsenal-Coach.

Villarreal hatte unter Calleja in der abgelaufenen Saison einen starken fünften Tabellenplatz in der Primera Division erreicht und damit die Qualifikation für die Europa League geschafft. Trotzdem strebe der Verein dem Bericht zufolge eine personelle Neuausrichtung zur kommenden Saison an.