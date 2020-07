Formel 1: Protest vs. Racing Point - Marko kündigt Kopie von Red Bull an

Hamilton mit Start-Ziel-Sieg in Ungarn

Ist die pinke Mercedes-Kopie von Racing Point legal oder nicht? Red Bull beobachtet den Protest vom Logenplatz aus – kündigt aber bereits Konsequenzen an

Der Große Preis von Ungarn ging für die pinke Mercedes-Kopie von Racing Point nicht so aus, wie gewünscht. Keiner der beiden Pink Panther landete am Ende auf dem Podest. Trotzdem hat der RP20 eines erneut geschafft: Er kämpfte auf einem Niveau gegen Mercedes, Ferrari, Red Bull. Es ist keine Untertreibung mehr, Racing Point gehört mittlerweile zu den Top Teams.

Deshalb hat Renault seinen Protest nun wiederholt. Damit ist sichergestellt, dass im Fall einer Verurteilung von Racing Point auch die Punkte des GP Ungarn aberkannt werden. Bereits in Österreich hatte Renault gegen die Bremsschächte des RP20 Beschwerde eingelegt.

...noch Kevin Magnussen die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images

... und der Franzose Pierre Gasly am Steuer der beiden Boliden. Ihr Vertrag wurde aber noch nicht verlängert © Getty Images

An seiner Seite fährt Esteban Ocon. Der Franzose kam vor der Saison 2020 als Ersatz für NIco Hülkenberg. Zuvor war er Ersatzfahrer bei Mercedes © Getty Images

RENAULT: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für Renault © Getty Images

RACING POINT, ab 2021 ASTON MARTIN: Die rosa Flitzer bekommen in der nächsten Saison einen neuen Namen - und vielleicht auch einen neuen Fahrer. Denn die Gerüchte verdichten sich, dass Sebastian Vettel (r.) Sergio Perez ersetzen wird. Der Vertrag des Mexikaners für 2021 kann angeblich noch im Juli gekündigt werden © Getty Images

RED BULL: Auch bei Red Bull ist die Sache klar. Max Verstappen ist sowieso langfristig als Fahrer Nummer eins an den Rennstall gebunden © Getty Images

FERRARI: Ende des vergangenen Jahres hat die Scuderia Nägel mit Köpfen gemacht und Charles Leclerc bis 2024 an sich gebunden. Der Monegasse ist der Mann der Zukunft bei Ferrari - auch wenn bei der aktuellen Stärke des Autos der WM-Titel weit entfernt ist © Getty Images

Das ist auch bei Valtteri Bottas der Fall, der den Saisonauftakt in Spielberg gewann. "Wir bleiben bei unseren zwei Jungs", sagte Daimler-Konzernchef Ola Källenius jüngst bei "Sky" © Getty Images

Marko kündigt Kopie an

"Wir hoffen, dass nach der FIA-Entscheidung endlich Klarheit herrscht. Und wenn der Racing Point für legal erklärt wird, dann werden wir mit Alpha Tauri nachlegen und dasselbe tun. Dann gibt es nächstes Jahr mindestens vier Mercedes, vier Red Bull und vielleicht auch bis zu sechs Ferrari in der Startaufstellung", erklärte Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko im Gespräch mit SPORT1 .

"Nach dem Racing Point-Vorbild. Das Auto aus allen Winkeln durchfotografieren und nachbauen lassen. Wobei wir der Meinung sind, dass man diese Anstrengungen auch lassen könnte und einfach klar definieren sollte, was erlaubt ist und was nicht", erklärt Marko.

Was der Red-Bull-Verantwortliche damit auch sagt: Hier geht es nicht nur um die Bremsbelüftungen, die Racing Point vom Mercedes W10 abgekupfert haben soll. Es geht um eine Grundsatzentscheidung. Wie viel Kundenauto ist erlaubt und wie viel nicht?

Urteil pro Racing Point wäre gut für Red Bull

Für Red Bull wäre ein Urteil pro Racing Point positiv. Man könnte dann wie schon 2008 das Red-Bull-Chassis auch an Alpha Tauri ausleihen. "Nur so war es 2008 möglich, dass Vettel in Monza mit dem Toro Rosso siegen konnte", weiß Marko.