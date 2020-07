MLS: David Beckham mit Inter Miami in der Krise - Luis Robles spricht

Endlich geht es los! Am Sonntag startet Inter Miami das Abenteuer MLS. Das neu gegründete Team von Besitzer David Beckham trifft im ersten Spiel seiner Vereinsgeschichte auf den Los Angeles FC © SPORT1-Grafik: Getty Images/Imago

Doch wie ist Miami überhaupt aufgestellt, wen hat Beckham in seinem Team versammelt? SPORT1 zeigt den Kader des Klubs © Getty Images

TRAINER: Als erster Cheftrainer der Franchise-Geschichte wurde Diego Alonso verpflichtet. Als Spieler war der gelernte Stürmer unter anderem bei Atlético Madrid und dem FC Valencia aktiv. Zuletzt coachte der Uruguayer CF Monterrey in Mexiko © Getty Images

CHRISTIAN MAKOUN: Der erst 19-Jährige Venezuelaner (r.) durfte sich schon in der U19 von Juventus Turin probieren. Durchsetzen konnte er sich nicht, jetzt will er in Miami durchstarten © Getty Images