MotoGP: Marc Marquez in Jerez schwer gestürzt - Fabio Quartararo siegt

Marc Marquez ist in Jerez schwer gestürzt © Getty Images

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez stürzt beim Saisonauftakt in Jerez und verletzt sich dabei schwer. Zuvor gelingt ihm eine spektakuläre Aufholjagd.

Motorrad-Weltmeister Marc Marquez ist beim Saisonauftakt der MotoGP in Jerez schwer gestürzt und hat sich einen Bruch des rechten Oberarms zugezogen. Das gab das Honda-Werksteam wenige Stunden nach dem Rennen bekannt. Der Spanier soll am Montag in Barcelona vom Spezialisten Dr. Xavier Mir operiert werden.