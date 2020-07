Formel 1, Ungarn: Max Verstappen im Red Bull crasht auf dem Weg zum Start

Hamilton mit Start-Ziel-Sieg in Ungarn

Aufregender Nachmittag für Max Verstappen. Auf dem Weg in die Startaufstellung zum Ungarn-GP crasht der Niederländer, später verteidigt er gegen Bottas Rang zwei.

Was für ein aufregender Start in den Renn-Sonntag für Max Verstappen!

Auf dem Weg in die Startaufstellung ist der Niederländer mit seinem Red Bull in eine Bande gekracht. Auf der nassen Fahrbahn verlor der 22-Jährige beim Eingang einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Boliden.

Sofort funkte Verstappen an den Kommandostand, dass seine Aufhängung gebrochen ist. Anstatt in die Box zu fahren, begab sich der Niederländer mit seinem beschädigten Auto dennoch in die Startaufstellung.