Formel 1: Racing Point äußert Interesse an Sebastian Vettel von Ferrari

Nach dem feststehenden Ferrari-Aus von Sebastian Vettel wird der Deutsche mit Racing Point in Verbindung gebracht. Dessen Teamchef flirtet nun mit dem 33-Jährigen.

"Es ist schön zu hören, dass ein viermaliger Weltmeister Interesse hat", sagte Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer vor dem Großen Preis von Ungarn am RTL-Mikrofon und fügte auf Nachfrage an: "Wie könnte man nicht interessiert sein an einem viermaligen Weltmeister?"