Manchester City: Warum FC-Bayern-Star Alaba für Guardiola die Lösung wäre

Schon über die gesamte Saison hinweg erweist sich die Linksverteidiger-Position als die große Schwachstelle in Guardiolas System. Mit Benjamin Mendy auf dieser exponierten Stelle krankte es auch gegen die Gunners gewaltig. Wieder mal.

Was die Sache umso bemerkenswerter macht: Seit seinem Amtsantritt bei City 2016 sucht Perfektionist Guardiola vergebens nach der Idealbesetzung für seinen "Left Back", während er selbst nach Meinung seiner Kritiker das Team an allen anderen Stellschrauben verbessert hat.

82 Millionen verbrannt für Linksverteidiger

Zur Erinnerung: Gaël Clichy (inzwischen bei Istanbul Başakşehir) und Aleksandar Kolarov (AS Rom) fielen bei dem Trainer-Exzentriker zu Beginn ebenso durchs Raster wie in der Folgezeit bis heute Oleksandr Sintschenko und aktuell der erwähnte Mendy den Ansprüchen nicht genügen.

Nicht zu vergessen zudem Angeliño, 2019 mit großen Erwartungen von PSV Eindhoven zu City gekommen, dann schnell in der U23 versandet, um gegenwärtig als Leihspieler bei RB Leipzig unter Vertrag zu stehen.

In Zahlen: Auf der Suche nach einem Linksverteidiger wurden damit insgesamt 71 Millionen Euro ausgegeben - plus weitere 11 Millionen Euro, die Delph gekostet hatte.

Das erste Milliarden-Team der Fußball-Geschichte ist perfekt: Eine neue Sportstudie hat ergeben, dass Manchester City der erste Fußballklub ist, der für seine aktuelle Mannschaft mehr als eine Milliarde Euro auf dem Transfermarkt investiert hat © Getty Images

Laut "CIES Football Observatory" haben die Citizens für den derzeitigen Kader 1,014 Milliarden Euro auf dem Transfermarkt ausgegeben © SPORT1-Montage/Getty Images

Paris Saint-Germain und Real Madrid kommen ManCity am nächsten, während der erste Bundesliga-Klub weit abgeschlagen zurückliegt © Getty Images

Der FC Bayern schafft es in dieser Rangliste nicht einmal unter die Top 10, selbst der FC Everton steht vor dem deutschen Rekordmeister. SPORT1 präsentiert die Top 20 der am teuersten zusammengekauften Teams © Getty Images

PLATZ 20 - FC VALENCIA: Der aktuelle Pokalsieger will in der spanischen La Liga oben angreifen und investierte im Sommer 2019 75 Millionen Euro in Jasper Cillessen, Maxi Gomez, Thierry Correia, Denis Cheryshev, Manu Vallejo und Jorge Saenz. Damit steigen die Kosten für Neuzugänge bei den Fledermäusen auf insgesamt 266 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 19 - LEICESTER CITY: Der englische Meister von 2016 gab für den aktuellen Kader insgesamt 312 Millionen Euro aus. Zuletzt wechselten Youri Tielemans, Ayoze Perez, Dennis Praet und James Justin zu den Foxes, die allein schon 106,1 Millionen Euro kosteten © Getty Images

PLATZ 18 - BORUSSIA DORTMUND: Allein in diesem Sommer-Transferfenster gab der BVB für Mats Hummels, Thorgan Hazard, Nico Schulz, Julian Brandt und Paco Alcacer 127,50 Millionen Euro aus. Insgesamt belaufen sich die Transferausgaben für den aktuellen Kader auf 321 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 17 - SSC NEAPEL: Für Hirving Lozano, Konstantinos Manolas, Alex Meret und Co. gab Napoli unter anderem 325 Millionen Euro aus. Mit dem Ziel endlich wieder italienischer Meister zu werden - zuletzt gelang das mit einem gewissen Diego Maradona © Getty Images

PLATZ 16 - AS MONACO: Die Monegassen sind eigentlich dafür bekannt, Talente für viel Geld zu verkaufen. Aber auf der Ausgabenseite standen in den letzten Jahren auch 348 Millionen Euro für zum Beispiel Wissam Ben Yedder, Gelson Martins und Co. © Getty Images

PLATZ 15 - FC BAYERN MÜNCHEN: Für das große Ziel Champions-League-Titel griff der deutsche Rekordmeister tief in die Tasche und investierte allein in diesem Sommer 143,5 Millionen Euro in Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Mickaël Cuisance, Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Fiete Arp. Insgesamt wurden zuletzt 352 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben © Getty Images

PLATZ 14 - INTER MAILAND: Der aktuelle Tabellenführer der Serie A will endlich Serienmeister Juventuts Turin vom Thron stoßen und ließ sich deshalb nicht lumpen - für Romelu Lukaku, Valentino Lazaro, Matteo Politano und Co. gaben die Nerazzurri 155 Millionen Euro aus und schraubten damit die Gesamtausgaben auf 364 Millionen Euro in die Höhe © Getty Images

PLATZ 13 - AC MAILAND: Auch wenn Milans Kassen nicht so prall gefüllt sind, wie zu den Hochzeiten in den 90ern, gaben die Rossoneri in der abgelaufenen Transferperiode schon wieder 104 Millionen Euro für Neuzugänge aus - insgesamt sind es schon 408 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 12 - TOTTENHAM HOTSPUR: Nachdem die Spurs in der vergangenen Spielzeit nicht einen Cent für einen Spieler ausgaben und auch keinen Neuzugang verpflichteten, kosteten Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon, Giovani Lo Celso und Jack Clarke in diesem Sommer 114 Millionen Euro. Summa summarum: 465 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 11 - FC EVERTON: Selbst die Toffees gehören auf dem Transfermarkt zu den "Big Spendern" und gaben im Sommer 2019 rund 120 Millionen Euro für Alex Iwobi, Moise Kean, Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin und Co. aus. Macht zusammen 486 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 10 - FC ARSENAL: Eigentlich hieß es in den Medien, dass die Gunners nur bis zu 40 Millionen Euro für neue Spieler ausgeben dürften, letztlich waren es aber stolze 152,4 Millionen Euro für Nicolas Pepe, William Saliba, Kieran Tierney, David Luiz, Gabriel Martinelli und Dani Ceballos. Damit gab Arsenal zuletzt 498 Millionen Euro aus © Getty Images

PLATZ 8 - FC CHELSEA: Aufgrund der Transfersperre durch die FIFA wurde 2019 nur Leihspieler Mateo Kovacic für 45 Millionen Euro von Real Madrid fest verpflichtet, ansonsten erhalten nun zahlreiche Talente bei den Blues die Chance, sich zu beweisen. Trotzdem stehen auf der Ausgabenseite der letzten Jahre insgesamt 561 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 7 - FC LIVERPOOL: Jürgen Klopp hielt sich diesmal auf dem Transfermarkt zurück und holte nur Abwehr-Juwel Sepp van den Berg für 1,9 Millionen Euro. Nichtsdestotrotz gaben die Reds für die Spieler, die zuletzt die Champions League gewannen, insgesamt satte 639 Millionen Euro aus © Twitter / FC Liverpool

PLATZ 6 - FC BARCELONA: Zwar platzte die Rückholaktion von Neymar auf den letzten Metern, doch untätig waren die Katalanen auf dem Transfermarkt nicht: Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Neto, Junior Firpo, Emerson und Marc Cucurella kosteten 255 Millionen Euro. Insgesamt gab Barca somit zuletzt 697 Millionen Euro für seine Neuzugänge aus © Getty Images

PLATZ 5 - JUVENTUS TURIN: Obgleich die Alte Dame als Schnäppchenjäger gilt und auch diesen Sommer mit Aaron Ramsey und Adrien Rabiot mal wieder zwei Stars ablösefrei in das Piemont lockte, kostete allein Matthijs de Ligt stolze 85,5 Millionen Euro. Summa summarum stehen 719 Millionen Euro an Transferausgaben zu Buche © Getty Images

PLATZ 4 - MANCHESTER UNITED: Für drei Neuzugänge legten die Red Devils 159 Millionen Euro auf den Tisch. Doch Daniel James, Aaron Wan-Bissaka und Harry Maguire sind bisher auch jeden Cent wert. Die Transferausgaben des aktuellen United-Kaders belaufen sich nun schon auf 751 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 3 - REAL MADRID: Trainer Zinedine Zidane durfte im Sommer 2019 für 307,5 Millionen Euro neue Spieler verpflichten und kann sich nun über Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo und Alphonse Areola im Team freuen. Damit stiegen die Transferausgaben auf insgesamt 902 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 2 - PARIS SAINT-GERMAIN: Der Scheich-Klub würde am liebsten häufiger in die Goldschatullen der Kataris greifen, doch zum Glück verbietet das Financial Fair Play es. Trotzdem gab Thomas Tuchel für Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia, Keylor Navas und Mauro Icardi wieder 100 Millionen Euro aus, womit die Transferausgaben auf insgesamt 913 Millionen Euro steigen © Getty Images