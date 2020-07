Real Madrid: Eden Hazard spricht von schwächster Saison der Karriere

Eden Hazard sieht seine Leistung in der Debütsaison für Real Madrid sehr kritisch, er habe die "schlechteste Saison" seiner Karriere gespielt. Lob gibt es für den Coach.

Die Bilanz seiner Debütsaison ist allerdings enttäuschend: Ein Tor in 16 Ligapartien steht in seiner Statistik, zudem spielte er fünfmal in der Champions League und blieb dabei ohne Scorerpunkt.