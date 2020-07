BVB oder Wechsel? Jadon Sancho spricht über seine Zukunft

BVB-Star Jadon Sancho äußert sich zu den Spekulationen rund um einen Abgang von Borussia Dortmund - lässt sich aber nicht so recht in die Karten schauen.

Da die Dortmunder offenbar auf einer Ablöseforderung in dreistelliger Millionenhöhe bestehen, scheint ein Verbleib des englischen Nationalspielers über den Sommer hinaus wahrscheinlich - trotz großen Interesses vor allem von Manchester United.

Watzke: Kein Cent Corona-Rabatt

Nun äußerte sich Sancho selbst zu den Spekulationen, ließ sich jedoch bei der Frage nach seinen Zukunftsplänen nicht so recht in die Karten schauen.

"Das ist schwer zu sagen, das liegt in der Zukunft", meinte der 20-Jährige im World Soccer Magazine: "Man weiß nie, was passieren könnte - also werden wir abwarten und sehen."