FC Bayern: Benicio Baker Boaitey vor Wechsel von West Ham nach München

C. Arndt, F. Plettenberg

Diesen Namen sollten sich Fans des FC Bayern merken: Benicio Baker-Boaitey soll vor einem Wechsel nach München stehen. Der Youngster erinnert an einen Ex-FCB-Star.

Das englische Boulevard-Blatt The Sun ließ am Sonntagvormittag mit einer Geschichte zum FC Bayern aufhorchen.

Hintergrund: Der 16-Jährige, der in der abgelaufenen Saison für den Nachwuchs von West Ham United spielte, steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt.

Demnach wird der Youngster, der bei den "Hammers" vorzugsweise auf der linken Außenbahn für Furore sorgte, in der kommenden Woche für Gespräche nach München reisen.

FC Bayern sticht Top-Klubs aus

Er setzte die Verantwortlichen der Hammers per Brief davon in Kenntnis, dass er sich mit seinem Management nach anderen Vereinen umschaut.