Ante Rebic verrät: Rangnick fragte, ob er nach Salzburg oder Leipzig will

Ante Rebic (r.) spielte in der Saison 2014/15 für RB Leipzig in der Zweiten Liga © Imago

Elf Tore und zwei Vorlagen seit dem Jahreswechsel: Ante Rebic ist nach einer katastrophalen Hinrunde längst beim AC Mailand angekommen und knüpft in Italien an seine starken Leistungen in Frankfurt an.