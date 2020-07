FC Bayern: Leon Goretzka über Muskeln, Triple-Traum, Chelsea, Barca und Guardiola

Während der spielfreien Corona-Zwangspause gab Leon Goretzka richtig Gas, der Starspieler des FC Bayern arbeitete hart an seinem Körper und präsentierte dann einen enormen Muskel-Zuwachs.

"Der Lockdown war auch für mich Krise und Chance zugleich", sagte Goretzka dazu nun in einem Interview mir der Bild am Sonntag . "Krise, weil man den Fußball und das tägliche Training mit der Mannschaft vermisst hat. Aber auch die zeitliche Chance, in Abstimmung mit den Physiotherapeuten noch ein paar Prozent zuzulegen."

Der "Mucki"-Effekt helfe ihm als Fußballer sehr. "In den entscheidenden Spielen und Momenten ist es wichtig, physisch und psychisch topfit zu sein", so der der 25-Jährige.

Es ist noch nicht offiziell, doch nach SPORT1-Informationen wird Schalke-Torhüter Alexander Nübel ab nächster Saison das Trikot des FC Bayern tragen. Der 23-Jährige wird seinen Vertrag nicht verlängern und kann Schalke ablösefrei verlassen © Getty Images

"Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht und respektieren diesen selbstverständlich", sagte S04-Sportvorstand Jochen Schneider © Getty Images

Nübel ist nicht der erste Schalker, der zu den Bayern wechselt. SPORT1 zeigt seine prominenten Vorgänger - und diejenigen, die den umgekehrten Weg einschlugen © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/Getty Images

VON SCHALKE ZU BAYERN - HANS NOWAK (Wechsel am 1.7. 1965): Der Innenverteidiger ist der erste Spieler, der sich von Gelsenkirchen auf den Weg nach München macht. Der Nationalspieler bleibt drei Jahre bei den Bayern und wechselt anschließen nach Offenbach ©

BRANKO OBLAK (am 1.7. 1977): Der Wechsel des offensiven Mittelfeldmanns macht sich für die Bayern bezahlt. In drei Jahren kommt der Slowene auf 71 Bundesligaspiele für die Münchner und erzielt fünf Tore ©

JÜRGEN WEGMANN (am 1.7. 1987): DIe "Kobra" versucht mit 23 Jahren ihr Glück beim Rekordmeister und entwickelt sich dort zum Publikumsliebling. In 58 Spielen trifft der Mittelstürmer immerhin 23 Mal - unter anderem erzielt er 1988 per Seitfallzieher das Tor des Jahres ©

OLAF THON (am 1.7. 1988): Sechs Spielzeiten lang prägt der heutige SPORT1-Experte das Mittelfeld der Bayern. Insgesamt kommt er auf 147 Bundesligaspiele für die Münchner und trifft 29 Mal ins Schwarze ©

THOMAS LINKE (am 1.7. 1998): Auch den Transfer des Innenverteidigers dürfte der FC Bayern nicht bereut haben. Linke erweist sich als zuverlässig und gewinnt 2001 mit den Münchnern die Champions League © Getty Images

HAMIT ALTINTOP (am 1.7. 2007): Nicht ganz so glücklich wird der Deutsch-Türke an der Isar. Aber auch Altintop kommt immerhin auf 63 Bundesligaspiele für den FCB, ehe er sich 2011 zu Real Madrid aufmacht © Getty Images

MANUL NEUER (am 1.7. 2011): Mit hunderten Plakaten "Koan Neuer" begrüßen die Bayern-Fans den Keeper, als er aus Gelsenkirchen nach München wechselt. Es dauert nicht lange, bis Neuer auch die kritischsten FCB-Ultras auf seiner Seite hat. Dafür wird er noch heute auf Schalke mit einem Pfeifkonzert bedacht © Getty Images

LEON GORETZKA (am 1.7. 2018): Der Nationalspieler ist der achte Schalker, der den Weg zum FC Bayern geht. "Ich weiß, dass ich alle enttäusche", wendet er sich bei Facebook an die Schalke-Fans. Bei den Bayern entwickelt er sich zum Stammspieler, wenn er nicht gerade verletzt ist © Getty Images

VON BAYERN ZU SCHALKE - FRANZ KRAUTHAUSEN (am 1.7. 1973): Das königsblaue Kapitel erweist sich für den Mittelfeldspieler als unbefriedigend. Zwei Jahre lang bleibt Krauthausen bei den Schalkern und kommt nur auf sechs Einsätze © Imago

NORBERT JANZON (am 1.7. 1981): Etwas besser läuft es für den Mittelstürmer, der es zumindest auf 21 Einsätze im königsblauen Trikot schafft. Allerdings stehen nur zwei Treffer zu Buche © Imago

WALTER JUNGHANS (am 1.1. 1983): Fünf Jahre lang hütet Junghans bei den Knappen das Tor, ehe er nach Berlin weiterzieht ©

UWE TSCHISKALE (am 1.1. 1988): Der Mittelstürmer bleibt nur ein halbes Jahr in Gelsenkirchen und geht anschließend nach Wattenscheid. Dennoch kommt Tschiskale in 16 der 17 Rückrundenspiele zum Einsatz © Imago

THORSTEN WÖRSDÖRFER (am 1.12. 1990): Der Libero ist nur ein halbes Jahr bei den Knappen - in dieser Zeit treibt sich Schalke in der 2. Liga herum © Imago

RADMILO MIHAJLOVIC (am 1.1. 1991): Von dem Stürmer haben sich die Knappen mehr versprochen. In zweieinhalb Jahren kommt Mihajlovic nur auf 46 Einsätze und sechs Tore © Imago

GERALD HILLRINGHAUS (am 1.7. 1992): Ohne eine einzige Minute auf dem Platz zu stehen, verabschiedet sich der Torwart nach einer Spielzeit wieder aus Gelsenkirchen © Imago

OLAF THON (am 1.7. 1994): Nachdem es bei den Bayern nicht mehr so richtig klappt, wechselt Thon zurück nach Schalke. Sein größter Erfolg: Mit den Knappen gewinnt er 1997 den UEFA-Pokal © Getty Images

ALEXANDER BAUMJOHANN (am 3.1. 2010): Weil er beim Rekordmeister keine Chance auf einen Stammplatz hat, macht sich der Mittelfeldspieler auf nach Schalke. Doch auch hier schafft "Baumi" nicht den erhofften Durchbruch. Heute verdient er sein Geld beim Sydney FC in Australien © Getty Images

JAN KIRCHHOFF (am 1.1. 2014): Noch weniger Glück hat der defensive Mittelfeldspieler, der es durch Verletzungen in zwei Jahren nur auf 16 Einsätze schafft. Inzwischen spielt der gebürtige Frankfurter für Drittligist KFC Uerdingen © Getty Images

PIERRE-EMILE HÖJBJERG (am 28.8. 2015): Eine Saison lang steht der Däne im Mittelfeld der Knappen - dann zieht er weiter nach Southampton. 23 Mal läuft Höjbjerg in dieser Zeit für die Schalker auf und hinterlässt durchaus Eindruck © Getty Images

HOLGER BADSTUBER (am 10.1. 2017): Weil es der Verteidiger nach seinen zahlreichen Verletzungen nicht mehr zum Stammspieler bei den Bayern schafft, versucht Badstuber sein Glück auf Schalke. Auch dort kommt er nicht wie erhofft zum Einsatz und bleibt nur eine Halbserie. Heute spielt er in Stuttgart © Getty Images